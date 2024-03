Zwei neue Anleihen aus dem Erneuerbaren Energien-Bereich - die Kalenderwoche 11 bringt am KMU-Anleihemarkt spannende News hervor. So begibt die Solarnative GmbH ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A382517) mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro. Der Zinskupon der fünfjährigen Anleihe 2024/29 (WKN A38251) wird in einer Spanne zwischen 11,25 % und 12,25 % p.a. liegen. Zwischen dem 20. März und 28. März 2024 kann die Anleihe über die Börse gezeichnet werden. Die Solarnative GmbH ist Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters "PowerStick" und möchte die Anleihemittel für den Produktionsausbau nutzen. Sollte vor Fälligkeit der Anleihe am 5. April 2029 ein Börsengang der Emittentin erfolgen, erhöht sich der Rückzahlungskurs der Anleihe übrigens auf 110 %.

Auch die reconcept Gruppe bietet ein neues Impact-Investment an, so hat die reconcept GmbH hat eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro (ISIN: DE000A382897) aufgelegt. Der "reconcept Green Bond III" wird jährlich mit 6,75 % p.a. und läuft bis zum 30.09.2030. Interessierte Anleger können die neue Anleihe ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro direkt über die Emittentin zeichnen. Der Emissionserlös soll in die Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie in den Ausbau der reconcept Gruppe fließen. Die pferdewetten.de AG hat in dieser Woche erfolgreich eine Kapitalerhöhung ...

