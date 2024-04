Deutsche Rohstoff hat die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 23 veröffentlicht, die mit dem vorläufigen Bericht übereinstimmen. Das Unternehmen hat außerdem eine Umrechnung von HGB auf Pro-forma-IFRS vorgenommen, die eine deutliche Verbesserung der wichtigsten Leistungsindikatoren zeigt, einschließlich eines Anstiegs der Umsatzerlöse um 6 %, des EBITDA um 5 % und des Nettogewinns um 10 %, was in erster Linie auf Anpassungen der Fair Value-Bilanzierung zurückzuführen ist. Darüber hinaus unterstreicht die vorgeschlagene Aktionärsvergütungsstrategie des Unternehmens, die eine Dividendenerhöhung um 35 %, ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm und die Barabgeltung von Aktienoptionen vorsieht, das Bestreben, die Investoren angemessen am Erfolg zu beteiligen. Mit der Einführung einer vielversprechenden Prognose für das Jahr 2025 bleibt die Deutsche Rohstoff eine attraktive Anlagemöglichkeit, insbesondere angesichts des erheblichen Abschlags gegenüber den Wettbewerbern sowohl bei den ausgewiesenen als auch - in noch stärkerem Maße - bei den IFRS-adjustierten Kennzahlen. mwb research's Analysten empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 56,70. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





