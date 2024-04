Platzierungsergebnis - die Solarnative GmbH hat während der einwöchigen Zeichnungsphase lediglich ein Volumen von rund 1,24 Mio. Euro mit ihrer Premieren-Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A382517) platzieren können. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und wird jährlich mit 12,00% verzinst. Das Solarnative-Management ist nach eigenen Angaben aber in aussichtsreichen Gesprächen mit institutionellen Investoren und erwartet weitere Platzierungen der Anleihe in der näheren Zukunft. Zudem wurde der Bond am Freitag, 5. April 2024, in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt einbezogen.

