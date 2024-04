HelloFresh (HF) gab die Zahlen für das erste Quartal 2024 bekannt und meldete einen Umsatz von EUR 2,07 Mrd. (+3,8% yoy in konstanten Währungen [c.c.]) und ein bereinigtes EBITDA (AEBITDA) von EUR 16,8 Mio. (-75% yoy). Während die Umsatzerlöse um ca. 2% über den Markterwartungen lagen, übertraf das AEBITDA die Konsenserwartungen von ca. EUR 4 Mio. deutlich, was vor allem auf einen besseren Produktmix infolge des Hochlaufs des Ready-to-Eat-Geschäfts (RTE) zurückzuführen ist. Die Kategorie Meal-Kits entwickelte sich erwartungsgemäß weiter rückläufig; das junge RTE-Geschäft zeigte jedoch in Q1 eine gute Leistung. Was die Rentabilität betrifft, so belasteten höhere Beschaffungskosten und Marketingausgaben das AEBITDA und die Marge (-2,5 Prozentpunkte auf nur 0,8%), was sich wahrscheinlich auch auf die Ergebnisse des zweiten Quartals auswirken wird. Obwohl das Management eine Verlangsamung des Umsatzwachstums und einen Rückgang des AEBITDA im Jahresvergleich für Q2 erwartet, bekräftigte HF seine Prognose für das Gesamtjahr - ein Umsatzwachstum von 2%-8% im Jahresvergleich und ein AEBITDA von EUR 350 Mio.-EUR 400 Mio. HF macht gute Fortschritte bei der Ausweitung seines RTE-Geschäfts auf den internationalen Märkten. Während die Aussichten für diese Produktkategorie vielversprechend seien, müsse das Unternehmen zeigen, dass die angestrebten Effizienzsteigerungen in der geplanten Größenordnung realisierbar seien. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr KAUFEN-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE





