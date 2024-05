Kontron hat im 1. Quartal 24 beeindruckende Ergebnisse erzielt, die von den zahlreichen Akquisitionen der letzten Zeit profitiert haben. Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 36 %, was auf ein breit angelegtes Wachstum in allen Segmenten und die Beiträge der kürzlich übernommenen Katek zurückzuführen ist. Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich um 4% auf EUR 371 Mio., wobei das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz bei komfortablen 1,04x lag. Der Auftragsbestand blieb mit ca. EUR 1,8 Mrd. hoch. Das EBITDA (bereinigt um M&A-Kosten) wuchs aufgrund der starken Umsatzentwicklung ebenfalls um 33% gegenüber dem Vorjahr, obwohl die Marge etwas schwächer ausfiel (-30 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr). Angesichts des guten Starts in das Jahr bestätigte das Management seine optimistische Prognose für das Jahr '24 (inkl. Katek), wonach der Umsatz um 55% auf EUR 1,9 Mrd. und der Reingewinn um ca. +30% im Vergleich zum Vorjahr wachsen soll. Nach dem Verkauf des IT-Dienstleistungsgeschäfts im Jahr '22 nimmt das Gesicht der neuen Kontron nun langsam Gestalt an und konzentriert sich auf Megatrends wie Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit, die das Unternehmen mit IoT-Produkten bedienen wird. Die jüngste Akquisition der börsennotierten Katek scheint auf dem richtigen Weg zu sein und sollte die Grundlage für zusätzliches Umsatz- und Gewinnwachstum in der Zukunft bilden. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 34,00 und sind der Ansicht, dass der Bewertungsabschlag gegenüber den Wettbewerbern eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





