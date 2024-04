Der Umsatz der Kion Group im ersten Quartal 2024 übertraf die Konsensprognose leicht um 1 %, während das bereinigte EBIT dank eines besseren Mixes im Geschäft mit Neufahrzeugen und eines gesunden Anteils des Servicegeschäfts um 4 % über den Erwartungen lag. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 3% auf 2,86 Mrd. EUR, wobei das Wachstum im Bereich Industrial Trucks & Services (IT&S) durch einen Rückgang im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) weitgehend ausgeglichen wurde. Der Auftragseingang in Höhe von 2,44 Mrd. EUR (+2% gg. Vj.) enttäuschte jedoch und blieb um 7% hinter den Erwartungen zurück, da der Auftragseingang in Amerika zurückging, während er in der Region Asien-Pazifik robust und in der Region EMEA weitgehend stabil war. In Erwartung einer gemischten Nachfrage in allen Regionen hatte das Unternehmen eine vorsichtige Prognose für 2024 abgegeben und eine breite Spanne für den Umsatz (-2% bis +5% yoy) und das adj. EBIT (unverändert bis +19% yoy; EUR 790 Mio. - EUR 940 Mio.) angegeben, die es bestätigte. Die Analysten von mwb research sind optimistisch, dass das IT&S-Geschäft von einer Entspannung der Lieferketten und von Agilitätsmaßnahmen profitieren wird und dass sich die Margen von SCS durch den sinkenden Anteil margenschwächerer Altprojekte (die mehrheitlich 2024 abgeschlossen werden) verbessern. mwb research bestätigt das Kursziel von EUR 46,00 und die Empfehlung HALTEN für die Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG





