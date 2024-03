EQS-News: CitrinSolar GmbH / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Umsatz 2023 mit 42,5 Mio. € erneut gestiegen

Neue Standortentwicklung im Plan

Produktinnovationen werden auf der IFH/Intherm vorgestellt Moosburg, 11. März 2024: Die CitrinSolar GmbH blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Das Moosburger Unternehmen konnte den Unternehmensumsatz um rd. 8,5 % auf 42,5 Mio. € bei einem vorläufigen EBT i.H.v. 2,3 Mio. € steigern. "Wir haben im vergangenen Jahr unsere Marktposition weiter stärken können", sagt CitrinSolar GmbH Geschäftsführer Christian Götz. "Besonders erfreulich ist es für uns, dass alle drei Geschäftsbereiche zu diesem guten Ergebnis beigetragen haben." Im Geschäftsjahr 2023 (vorläufiger Jahresabschluß) erzielte die CitrinSolar-Gruppe etwa 49 % ihres Umsatzes im Bereich Wärmespeicher und konnte damit ihre marktführende Position als Hersteller von qualitativ hochwertigen und patentierten Wärmespeichern festigen. Ca. 24 % des Umsatzes entfielen auf das Segment Solarthermiekollektoren, die CitrinSolar in Eigenproduktion herstellt. Der weitere Umsatz entfiel auf Photovoltaikanlagen sowie die Beratungsdienstleistung für Komplettsysteme. Investition in die Zukunft

Den Bau des neuen Standorts, der signfikant größere Produktionskapzitäten einhergehend mit einem hohen Grad an Automatisierung ermöglicht, wird über attraktive KfW-Darlehen sowie die Emission eines Green Bonds finanziert. Diese Anleihe wird mit 8 % verzinst und hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. €. Im Rahmen der Gesamtfinanzierung wird neben der Erweiterung der Produktionskapazitäten für Wärmespeicher, ein neues modernes Logistik- und Dienstleistungszentrum in der Nähe des bisherigen Unternehmensstandortes im Nord-Osten von München errichtet. Gleich zwei innovative Produktneuheiten kommen auf den Markt

Außerdem bietet CitrinSolar 2024 seinen Kunden gleich zwei Produktneuheiten im Segment Wärmespeicher an, die erstmals im April auf der IFH/Intherm-Messe in Nürnberg vorgestellt werden. Die neuen, patentierten Wärmespeicher "WP Fresh Ecoline" und "eFlexx" sind in Zusammenarbeit mit der TU Ingolstadt entwickelt worden und zeichnen sich durch ein innovatives und effizientes Energiemanagement aus. Über die CitrinSolar GmbH

Mit ihrem Markteintritt im Jahr 2002 gehört die inhabergeführte CitrinSolar GmbH aus Moosburg a.d. Isar zu den Pionieren im Bereich der "Erneuerbaren Energien". Als Komplettsystemanbieter mit langjähriger Erfahrung verfügt CitrinSolar über hohe Fachkenntnis bei der Kopplung der Sektoren Wärme, Strom und Mobilität. Im Geschäftsbereich Beratung und Planung bietet die CitrinSolar Energiekonzepte für Nah- und Fernwärmenetze und für Ladeinfrastruktur. Und ist, aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung, als Entwickler von Machbarkeitsstudien für Kommunen, Bauträger und Industrie gefragt. Mit über 50.000 installierten Anlagen belegt CitrinSolar ihre Expertise für Energielösungen europaweit. Eine zentrale Bedeutung kommt dabei den Energiespeichern zu. CitrinSolar bietet ein komplettes Sortiment für die Nutzung als Trink-, Brauchwasser- und Heizungsspeicher an. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die CitrinSolar durch Fördermittel bei der Entwicklung neuartiger und innovativer Technologien mit dem Ziel, die Energiewende zu beschleunigen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. CitrinSolar sieht ihren Leitsatz "Positive Energie" als wichtigen Aspekt des langfristigen wirtschaftlichen Erfolgs, indem das Engagement und die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert werden und Kunden das Unternehmen als innovativ und verantwortungsbewusst wahrnehmen. Weitere Infos zum Angebot der CitrinSolar GmbH erhalten Sie unter:

www.citrinsolar.de

CitrinSolar GmbH

presse@citrinsolar.de CitrinSolar GmbH

Böhmerwaldstr. 32

D-85368 Moosburg

Geschäftsführer: Christian Götz



