Panasonic und Mazda haben bekanntgegeben, dass beide Unternehmen über eine mittel- bis langfristige Batterie-Partnerschaft verhandeln. Ziel ist es, dass der Batteriehersteller den japanischen Autobauer künftig mit Lithium-Ionen-Rundzellen aus seinen Werken in Japan und Nordamerika beliefert. Mazda will die Panasonic-Rundzellen in E-Autos zum Einsatz bringen, deren Markteinführung in der zweiten Hälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...