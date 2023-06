Der Innenminister und aktuelle Bundespräsident ist seit 2012 im Bundesrat.Bern - Bundesrat Alain Berset tritt per Ende Jahr zurück. Das gab der Innenminister am Mittwoch in Bern vor den Medien bekannt. Berset ist seit elf Jahren Bundesrat und stand die ganze Zeit dem Departement des Innern (EDI) vor. Der 51-jährige Freiburger Sozialdemokrat ist seit 2012 Mitglied der Landesregierung und derzeit zwar das an Jahren jüngste, aber mittlerweile amtsälteste Bundesratsmitglied.

