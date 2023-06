In Deutschland kamen im Mai 2023 rund 1 GW neuer PV-Leistung dazu. Deutlich geringer war der Ausbau der Windenergie. Biomasse führt ein Schattendasein. In Deutschland hat sich der Ausbau der Photovoltaik im Mai 2023 in einer Größenordnung von einem Gigwatt (GW) eingependelt. Wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht, betrug die Zahl der Neuinstallationen 1.040 Megawatt (MW). Das war der zweithöchste Wert der letzten zwölf Monate. Im März 2023 hatte der Zubau 1.114 MW betragen, im April 1.007 ...

