Ettenheim, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Spendsetter Awards zeichnen die weltweit innovativsten, inspirierendsten und effektivsten Teams im Bereich Business Spend Management aus.Die Auszeichnung des "Spendsetter of the Year" für die EMEA-Region erhält in diesem Jahr Martin Fog, Vice President, Corporate Procurement, Processes & Digitalisation bei Novo Nordisk, einem der weltweit führenden Unternehmen im Gesundheitswesen. Der Titel für Nord-, Mittel- und Südamerika wird an Jaime Robles, Chief Procurement Officer beim Einzelhandelsunternehmen Casey's General Stores, verliehen. Der Business Spend Management-Anbieter Coupa zeichnet mit den Awards jährlich Fachleute aus, die weit über den Tellerrand hinausblicken, die Effektivität ihrer Teams steigern und ihre Unternehmen beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Die diesjährigen Preisträger nutzen Business Spend Management, um eine effizientere und zielgerichtetere Art der Unternehmensführung zu fördern."Wir sind ein mutiges und ehrgeiziges Team - und dank Coupa können wir unsere Mission im Beschaffungsbereich erfüllen sowie zum Unternehmenswachstum beitragen", sagt Martin Fog. "Coupa ist für unsere digitale Transformation unerlässlich: Es macht uns effizienter, kollaborativer und innovativer. Damit können wir unser Ziel erreichen, die Bekämpfung schwerwiegender chronischer Krankheiten voranzutreiben.""Casey's befindet sich in einem massiven digitalen Transformationsprozess und Coupa war von Anfang an ein zuverlässiger Partner für unser Team", sagt Jaime Robles. "Wir verbessern mit Coupa die Arbeitsabläufe im Team und erreichen ein erstklassiges Leistungsniveau, um unsere Vision zu verwirklichen, die Beschaffung reibungslos zu gestalten. Gleichzeitig treffen wir intelligentere und schnellere Geschäftsentscheidungen, die unser Wachstum und unseren Erfolg fördern."Weitere Gewinner in diesem Jahr:- Die Macht der Plattform: American Airlines, Kantar und TalkDesk wurden für die Kombination leistungsstarker Technologien honoriert, mit denen sie Teams vernetzen sowie neue Leistungsmaßstäbe und Ziele erreichen.- Wirtschaftlicher und sozialer Einfluss: Portland General Electric und CBRE wurden für die Umgestaltung ihrer Ausgabenprozesse zur Förderung von Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit in ihren Unternehmen ausgezeichnet.- Intelligentere Ausgaben: Priority Ambulance und Finnair wurden für den Einsatz von KI und fortschrittlicher Analytik zur Effizienzsteigerung gekürt.- Finanzielle Agilität und Transparenz: Die Hartford Financial Services Group und ESL Gaming wurden dafür ausgezeichnet, mehr Transparenz über Cash und Zahlungen geschaffen zu haben, eine optimierte Liquidität und verbesserte Prognosen zu ermöglichen und außerdem intelligentere Finanzentscheidungen zu treffen.- Exzellente Lieferketten: Cargill und Syngenta wurden für ihre Agilität in der Praxis gewürdigt, da sie in der Lage sind, schnell zu reagieren und ihre Lieferkette inmitten der neuen Normalität des ständigen Wandels anzupassen."Spendsetter verändern ihre Unternehmen. Sie scheuen sich nicht, Grenzen zu überschreiten, um mit einer neuen Erfolgsformel nicht nur bessere Ergebnisse zu erzielen, sondern diese auch zu beschleunigen", so Mark Riggs, Chief Customer Officer bei Coupa. "Die Leistungen, die Erfolgsgeschichten und der Wert, den diese Teams für ihre Organisationen und Gemeinschaften geschaffen haben, sind die besten, die wir je gesehen haben. Wir sind gespannt, was sie als Nächstes erreichen werden."Die Erwartungen an Unternehmen waren noch nie so klar wie heute: Produktivität steigern, Wachstum und Rentabilität fördern sowie die Nachhaltigkeit verbessern. Unternehmen, die hier erfolgreich sind, zeichnen sich durch innovative Teams aus, die den Wandel nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Business Spend Management (BSM) Community von Coupa zeichnet diese Teams als Spendsetter aus. Jedes Jahr verleiht Coupa auf der Inspire America und der Inspire EMEA die Spendsetter Awards.Über Coupa SoftwareCoupa stellt eine Cloud-Plattform für Business Spend Management (BSM) bereit, die Prozesse in den Bereichen Supply Chain, Beschaffung und Finanzen vereinheitlicht. Mithilfe von Coupa können Unternehmen auf der ganzen Welt den Wert ihrer Geschäftsausgaben maximieren und ihre Ziele erreichen. Mehr Infos unter Coupa.com/de.