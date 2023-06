(shareribs.com) New York 21.06.2023 - Das Ladesystem von Tesla wird immer beliebter. Nach Ford und GM plant nun auch Rivian den Kauf. Auch der koreanische Autobauer Hyundai prüft den Schritt. Das Unternehmen kündigte zudem neue Milliardeninvestitionen an. Die Aktie von Tesla ist in den letzten Wochen stark gestiegen. Der jüngste Schub ist auf die Übernahme von Teslas Ladesystem durch Ford und General ...

Den vollständigen Artikel lesen ...