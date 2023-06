Unter dem Namen Rayo vermietet die Detailhändlerin Solaranlagen im Abo-Modell an Hausbesitzer.Zürich - Die Migros hat mit ihrem Innovationsvehikel Sparrow Ventures ein neues Startup gegründet. Unter dem Namen Rayo vermietet die Detailhändlerin Solaranlagen im Abo-Modell an Hausbesitzer, wie sie am Mittwoch mitteilte. Sparrow Ventures lasse Kapital in der Höhe eines einstelligen Millionenbereichs in das Wachstum des im März gestarteten Projektes fliessen. Ziel des Startups sei eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...