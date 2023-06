NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus anlässlich eines Zwischenberichts zum Geschäftsverlauf auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die wichtigsten Erkenntnisse seien, dass die Produktionsziele des Flugzeugbauers unverändert und die Preisgestaltung sowie die Produktstrategie auf Wertmaximierung ausgerichtet seien, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 07:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 07:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken