Berlin - Dürre und daraus resultierende Waldbrände sorgen auch in diesem Jahr für Verspätungen und Zugausfälle bei der Deutschen Bahn. "Seit Frühjahrsbeginn (22.03.2023) gab es 187 Störungen im Bahnbetrieb durch Brände", sagte eine Sprecherin der DB dem Portal "Business Insider".



Überwiegend seien dies Böschungsbrände gewesen. Die Zahl entspreche den Durchschnittswerten der Vorjahreszeiträume. Eine Prognose für Verspätungen und Zugausfälle durch Vorkommnisse dieser Art für die kommenden Monate will das Unternehmen auf Anfrage nicht abgeben. "Ob Brände entstehen, ist stark abhängig vom Wetter", so die Sprecherin.



"Um das Risiko von Bränden zu minimieren, pflegen wir Böschungen regelmäßig", sagte sie weiter. Sollten Mitarbeiter potenzielle Brandgefahren wie beispielsweise trockenes Geäst oder Papierabfälle entdecken, "beseitigen sie diese umgehend". Auch externen Hinweisen von Anwohnern gehe man nach.

