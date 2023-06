Bayer will mit seiner Division Crop Science angrenzende Märkte erschließen und somit das geschätzte Spitzenumsatzpotenzial massiv ausweiten. Auf dem Innovation Summit 2023 zeigten die Leverkusener das entsprechende Wachstumspotenzial auf. Trotz der guten Aussichten will der Blue Chip jedoch einfach nicht an Fahrt aufnehmen.Insgesamt rechne Bayer mit einem potenziell erreichbaren Volumen von mehr als 100 Milliarden Euro in diesen an die klassische Landwirtschaft angrenzenden Märkten, ist einer Pressemitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...