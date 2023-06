Bundeskanzler Olaf Scholz sieht den Industrie-Standort Deutschland nach dem milliardenschweren Abkommen mit dem US-Chipkonzern Intel für ein Werk in Magdeburg vor einer großen Zukunft. "Wir müssen Unterstützung geben für Neuentwicklungen, die sonst nicht zustande gekommen wären", betonte der SPD-Politiker am Mittwoch auf einer Veranstaltung zu 60 Jahren Sachverständigenrat in Berlin. Deutschland sei bereits ein "ganz wichtiger Ort" für die Halbleiter-Produktion. ...

