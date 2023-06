Solarkerosin-Entwickler Synhelion erhält für die konzentrierende Solarthermie zusammen mit der Universität von Florida eine Förderung vom US-Energieministerium. Das Solarunternehmen Synhelion erhält in den USA eine Förderung für die Produktion von Wasserstoff aus solarthermisch erzeugten Strom. Wie Synhelion und die University of Florida (UF) mitteilten, erhalten sie für ihr gemeinsames Forschungsprojekt vom Solar Energy Technologies Office (SETO) des U.S. Department of Energy (DOE) 2,7 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...