Marbella, Spanien (ots/PRNewswire) -Der renommierte Bauträger für Luxusimmobilien Dar Global stellt sein neuestes und herausragendstes Projekt vor: Tierra Viva. Dieses architektonische Juwel befindet sich in der ultra-exklusiven Gegend von Benahavís, nur 8 Autominuten vom atemberaubenden Marbella entfernt. Der Start von Tierra Viva stellt einen bemerkenswerten Meilenstein bei den unermüdlichen Bemühungen von Dar Global dar, unvergleichliche Investitionsmöglichkeiten im Luxussegment zu schaffen. Das Projekt hat einen Wert von rund 282 Millionen Euro.Tierra Viva ist eine exklusive Wohnanlage mit Premium-Sicherheitsdienst rund um die Uhr. Gelegen in der bewachten Wohnanlage Los Jararillos, mit 2 Pförtnerhäusern und Premium-Sicherheitsdienst rund um die Uhr, bietet sie Bewohnern und Gästen eine private, sichere Umgebung. Sie beherbergt eine Reihe individueller, prächtiger Villen mit Panoramablick auf das Mittelmeer, in denen sich Kraft und Vitalität harmonisch vereinen. Dieses architektonische Juwel, inspiriert vom ikonischen Design von Automobili Lamborghini, markiert als erstes europäisches Wohnprojekt der Supersportwagenmarke einen Meilenstein.Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, ist stolz auf den exklusiven Charakter der Anlage: "Tierra Viva ist mehr als nur eine exklusive Gemeinde, es ist ein Symbol des Luxuswohnens. Wir von Dar Global wollten unseren anspruchsvollen Kunden schon immer eine limitierte Auswahl an Luxusimmobilien anbieten. Wir freuen uns, mit Automobili Lamborghini eine weitere Luxusmarke in unser Portfolio aufnehmen zu können, die in Spanien für Erlebnisse der Extraklasse sorgen wird."Inmitten der atemberaubenden andalusischen Hügellandschaft liegt jede Villa auf einer anderen Höhe und bietet den Bewohnern einen endlosen Panoramablick auf das Mittelmeer. Die Wohnanlage umfasst drei Villenmodelle: Diamante (6 Schlafzimmer), Zafiro (5 Schlafzimmer) und Esmeralda (4 Schlafzimmer). Jede Villa verfügt über einen direkten Zugang zum Fahrzeug, Swimmingpools mit Panoramablick, mehrere Terrassen und blühende Gärten, die mit polierten Marmorböden, feinem Leder und Glaselementen verziert sind.Stephan Winkelmann, CEO von Automobili Lamborghini, erklärte: "Diese Partnerschaft repräsentiert die Verschmelzung der luxuriösen Supersportwagen von Lamborghini mit dem Immobilien-Know-how von Dar Global. Tierra Viva verkörpert die Essenz und Kraft sowie das ungezügelte Wesen von Lamborghini, interpretiert in einem architektonischen Meisterwerk."Tierra Viva liegt strategisch günstig in Benahavís, einem Ort, der für seine außergewöhnliche Exklusivität und Ruhe bekannt ist. Von hier aus sind es nur wenige Schritte zum Strand, zum Marbella Club Golf Resort, nach Puerto Banús, zum Marbella Club Golden Mile und zur Marbella Marina.