Der EuroStoxx50 als Leitindex für die Eurozone gibt um 0,47 Prozent auf 4322,75 Punkte nach.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA drückte im Verlauf des Handels auch an den Börsen Europas auf die Kurse. Der EuroStoxx50 als Leitindex für die Eurozone gab um 0,47 Prozent auf 4322,75 Punkte nach. Es war der dritte Börsentag in Folge mit Verlusten. US-Notenbankchef Jerome Powell hat erneut...

Den vollständigen Artikel lesen ...