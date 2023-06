Am 20.06.2023 hat die ordentliche Vertreterversammlung der Landgard eG in der Messe Essen stattgefunden. Nach drei Jahren, in denen die Vertreterversammlung wegen der Corona-Pandemie digital bzw. hybrid durchgeführt wurde, ist Landgard damit in diesem Jahr zum gewohnten und bewährten Format einer Präsenzveranstaltung zurückgekehrt. Die Vertreterversammlung ist das höchste...

Den vollständigen Artikel lesen ...