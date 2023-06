Die Spargelsaison in Schleswig-Holstein geht nach Einschätzungen der Landwirtschaftskammer pünktlich zum Wochenende am Johannitag (24.6.) zu Ende. Die meist direkt vermarktenden Betriebe in dem Land zeigen sich zum großen Teil zufrieden und ziehen vor allem gegenüber dem allenfalls durchwachsenen Vorjahr eine überwiegend positive Bilanz. Der zu Beginn optimistische Blick...

Den vollständigen Artikel lesen ...