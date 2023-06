Die politisch verordnete Energiewende verschlingt nicht nur enorme Summen an Kapital, sondern benötigt einen stetig wachsenden Bedarf an Rohstoffen. Führende Unternehmen aus dem Rohstoffsektor berichten bereits, dass der wachsende Hunger der Welt nach Rohstoffen in den kommenden Jahren nicht mehr zu decken ist, da die Kapazitäten der Rohstoffminen dies nicht hergeben und der Aufbau neuer Minen mehr als 10 Jahre benötigt. Daher wird Recycling von Rohstoffen in der Industrie und der Ausbau der Kreislaufwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...