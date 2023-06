Vorangegangene Gerüchte scheinen sich zu bestätigen - die Hinweise, dass TESLA das deutsche Startup Wiferion kaufen wird, verdichten sich. Kein Wunder - muss TESLA doch, um im Markt bestehen zu können, mit bahnbrechenden Innovationen punkten und auch die Ladesysteme verbessern um E-Autos, Produktionsmaschinen und möglicherweise bald auch humanoide Roboter schneller und effizienter mit Energie zu versorgen. Die drahtlosen Ladesysteme von Wiferion könnte TESLA für künftige Innovationen nutzen. Wie die Eingliederung gestaltet werden könnte und wieviel der Kaufpreis für das deutsche Unternehmen beträgt, ist bis dato noch unbekannt. Fest steht aber, dass es einen Eintrag im deutschen Handelsregister vom 12.6.2023 gibt, in dem festgehalten ist, dass Wiferion die Geschäftsanteile an der Gesellschaft mittels eines Kaufvertrags an die europäische TESLA-Tochter mit Sitz in den Niederlanden veräußern will. Es kann davon ausgegangen werden, dass TESLA einen mittleren bis hohen zweitstelligen Millionenbetrag zahlt. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken