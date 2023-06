Ökostromer Lichtblick übernimmt 50 % von Eventus und will damit sein Portfolio an Wind- und Solarparks ausbauen. Der Ökostromanbieter LichtBlick erwirbt 50 Prozent der Anteile an Eventus Wind GmbH. Damit sichert sich LichtBlick den Zugang zu einem attraktiven Windprojektportfolio. Über die genaue Investitionssumme vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.Eventus Wind ist ein Projektentwickler auf dem Markt für erneuerbare Energien, der sich seit seiner Gründung 2016 auf den Windsektor spezialisiert ...

