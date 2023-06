Nach dem großen Erfolg der vergangenen Aktien-Reports erhalten Anleger nun eine neue Chance auf die nächsten Kursknaller. Mit Gartner (+79 % in 55 Tagen), ASML Holding (+77 % in 45 Tagen) und Secunet (+55 % in 58 Tagen) landeten 3 von 4 Aktien aus dem Report "Versteckte Kursraketen" zuletzt dick im Plus. Dank der deutlich verbesserten Stimmung am Markt ist das Makroumfeld nun noch attraktiver für Aktien. Sichern Sie sich noch heute die Chance auf die nächsten Kursknaller und profitieren Sie vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...