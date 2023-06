Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Tesla, Intel, NVIDIA, Carnival, Virgin Galactic und Palantir)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Tesla Visa NVIDIA Advanced Micro Devices C3.ai Virgin Galactic Carnival Intel Palantir Apple

Tesla fällt heute um 1,4 %, nachdem die Rallye gestern unterbrochen wurde, da Broker davor warnen, dass der Elektrofahrzeughersteller zu schnell zu hoch gestiegen sei. Morgan Stanley stufte die Aktie heute Morgen auf "Equal Weight" herab, nachdem sie über ihr Kursziel von 250 $ gestiegen war. Barclays teilte gestern mit, dass es nach dem rasanten Anstieg der Tesla-Aktie, die seit Anfang 2023 um das 2,5-Fache gestiegen ist und ihr Kursziel von 260 US-Dollar getestet hat, "umsichtig ist, an die Seitenlinie zu gehen". Diese Warnungen sowie die Tatsache, dass Tesla die am stärksten überkaufte Aktie im S&P 500 war, als sie Anfang der Woche zu Höchstständen aufstieg, könnten zu Gewinnmitnahmen geführt haben.

Amazon steigt um 2,4 %. Die US Federal Trade Commission (FTC) hat gestern den Vorwurf erhoben, der E-Commerce-Riese habe Millionen von Kunden ohne deren Zustimmung für seinen Abonnementdienst Amazon Prime angemeldet und ihnen den Austritt erschwert. Die FTC verklagt Amazon, das nach eigenen Angaben vor Einreichung der Gerichtspapiere nicht über die Angelegenheit informiert wurde und behauptet, die Behauptungen seien "faktisch und rechtlich falsch". Laut FTC erwirtschaftet Amazon Prime einen Jahresumsatz von 25 Milliarden Dollar und ist mit über 200 Millionen Nutzern der größte Abonnementdienst. Dies geschah am selben Tag, an dem Amazon seinen Prime Day-Verkauf für Abonnenten am 11. und 12. Juli ankündigte.

Die von der Wall Street favorisierte KI-Aktie NVIDIA verliert 0,7 % und ist auf dem besten Weg, den zweiten Tag in Folge an Boden zu verlieren, nachdem sie am Dienstag neue Allzeithochs erreicht hatte. Dies geschieht in einer Zeit, in der die allgemeine Rallye bei KI- und Technologiewerten eine Verschnaufpause einlegt. Da dies die Tür für einen möglichen Rückzug öffnet, hat Barclays heute Morgen eine Notiz veröffentlicht, in der es heißt, dass Anleger jeden Rückzug bei KI-Aktien nutzen und als Kaufgelegenheit betrachten sollten. Barclays nannte keine bestimmten Aktien, sagte aber, dass die größten Gewinne wahrscheinlich weiterhin von einer Handvoll Technologieunternehmen kommen werden. Die Analysten räumen zwar ein, dass die KI-Chance "teuer" ist, sagen aber, dass die Multiplikatoren "nicht auf historische Extreme angestiegen sind". NVIDIA wird derzeit mit dem 50-fachen des voraussichtlichen Gewinns und mit einem Aufschlag von 60 % gegenüber den konkurrierenden Chip-Herstellern gehandelt.

Vor diesem Hintergrund haben einige kleinere Aktien, die vom Hype um KI profitiert haben, diese Woche zu kämpfen. Palantir ist um 3,3 % gesunken und wird auf einem Juni-Tiefststand eröffnen, während C3.ai um 2,0 % gesunken ist und auf dem niedrigsten Stand seit fast zwei Wochen eröffnen wird, nachdem die Aktie letzte Woche ein 20-Monats-Hoch erreicht hatte.

Intels Aufschwung in dieser Woche, der durch große Expansionspläne für den Bau von Fabriken in Deutschland und Polen angetrieben wurde, ist mit einem Rückgang von über 10 % seit dem 11-Monatshoch am Dienstag ebenfalls gebrochen. Heute notiert der Chip-Hersteller unverändert. Gestern wurde berichtet, dass Intel Änderungen an seinem Foundry-Geschäft vornimmt, so dass es wie eine separate Einheit arbeitet, um die Rentabilität zu verbessern, aber die Aktien fielen, weil kein Zeitrahmen genannt wurde und keine neuen Großkunden angekündigt wurden. Intels Foundry-Geschäft, das Chips für andere Unternehmen herstellen wird, ist ein Schlüsselelement von Intels Turnaround-Plan. Analysten sagten, dass dies die Verantwortlichkeit der einzelnen Geschäftsbereiche verbessern sollte und zu Kosteneinsparungen führen könnte, sagten aber auch, dass es ein Risiko bei der Ausführung gibt. Es gibt hier eine Menge Holz zu hacken, aber offen gesagt ist es wahrscheinlich eine gesunde Übung, das Ausmaß der Diskrepanz zwischen sich selbst und dem Klassenbesten auf dem Markt zu erkennen (und zuzugeben)", sagte Bernstein. Oppenheimer sagte, Intel befinde sich immer noch im "Proof-it-Modus" und dass dies eine mehrjährige Anstrengung sein werde. Intel gab gestern außerdem bekannt, dass es eine Minderheitsbeteiligung von 20 % an seinem IMS Nanofabrication Business, einem "Branchenführer" im Bereich Multi-Beam Mask Writing für Nodes, an Bain Capital veräußert, wobei die Einheit mit rund 4,3 Mrd. USD bewertet wird.

Eine ausführliche Analyse der Intel-Aktie gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Die Aktien von Carnival haben Mühe, sich wieder den 13-Monats-Höchstständen der letzten Woche anzunähern und liegen heute 1,1 % im Minus. Das Kreuzfahrtunternehmen, das am Montag seine Gewinne bekannt gibt, ist seit Anfang Mai zusammen mit seinen Konkurrenten Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean Cruises gestiegen, da sie sich weiterhin von der Pandemie erholen. Das Trio gehört damit zu den 11 besten Werten im S&P 500 seit Anfang 2023, aber alle drei haben es in dieser Woche schwerer gehabt und befinden sich tief im überkauften Bereich, wenn man den Relative Strength Index betrachtet.

Virgin Galactic ist heute um 7,3 % gefallen. Das Unternehmen war auf ein Viermonatshoch gestiegen, da es sich auf den Start seines ersten kommerziellen Raumfluges gegen Ende dieses Monats vorbereitet, begann aber gestern an Boden zu verlieren, als es bekannt gab, dass der Vorsitzende Evan Lovell verstorben ist und Raymond Mabus Jr. übergangsweise die Leitung übernommen hat.

