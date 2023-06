Anhaltende Befürchtungen über eine noch länger restriktivere Geldpolitik in den USA haben die Kurse an der Wall Street am Donnerstag im frühen Handel im Zaum gehalten.New York - Anhaltende Befürchtungen über eine noch länger restriktivere Geldpolitik in den USA haben die Kurse an der Wall Street am Donnerstag im frühen Handel im Zaum gehalten. Die grossen Börsenindizes traten überwiegend auf der Stelle, während am Anleihemarkt die Renditen zulegten. Als Grund für die gedämpfte Marktstimmung nannten Händler Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom...

Den vollständigen Artikel lesen ...