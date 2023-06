Die Pandemie ist vorbei, die Deutschen wollen wieder Urlaub machen. Die Buchungen übertreffen bereits den Vor-Corona-Rekord des Jahres 2019. Welche Ziele deutsche Touristen ansteuern und wer in der Branche besonders profitiert.Von Thomas Kaufmann Die Deutschen wollen in diesem Sommer nach drei Pandemiejahren endlich wieder ohne Ansteckungsangst und Ausgangsbeschränkungen unbeschwert verreisen. Gemessen an den Reisebuchungen steht der Tourismusbranche sogar ein Rekordjahr bevor. 69 Prozent der Deutschen planen fest eine längere Urlaubsreise, nur 13 Prozent wollen zuhause bleiben, der Rest überlegt noch - so der Stand im April. Die Buchungszahlen liegen dabei im Vergleich durch die Bank über denen des Rekordjahres 2019. Die Stimmung auf der internationalen Tourismusbörse ITB im April war dementsprechend euphorisch. Zuvor hatte die Messe drei Jahre lang aufgrund von Corona pausiert.Das Fernweh greift in Deutschland um sich - der hohen Inflation, gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen, hohen Treibstoffpreisen und teuren Flügen zum Trotz. Ein Blick in Studien und Statistikenverrät die Sehnsuchtsorte ...

