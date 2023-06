DJ Airbus kooperiert mit Lanzajet bei nachhaltigem Treibstoff

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus will mit dem US-Unternehmen Lanzajet bei der Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen unterzeichneten am Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding - MoU), wie Airbus mitteilte. Gemeinsam wollen sie den Bau von SAF-Anlagen vorantreiben, die die Lanzajet-Technologie "Alcohol-to-Jet" (ATJ) einsetzen. Diese Technologie nutzt Alkohol - kohlenstoffarmes Ethanol - zur Herstellung von SAF, das Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um mehr als 70 Prozent reduziert.

Neben der Arbeit an technischen Aspekten und an konkreten SAF-Projekten werden Lanzajet und Airbus Geschäftsmöglichkeiten mit Fluggesellschaften und anderen Interessengruppen weltweit prüfen.

Die Luftfahrtindustrie ist der Mitteilung zufolge für etwa 2 bis 3 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich. SAF gilt bei Fluggesellschaften, Regierungen und Energiepolitikern als eine der kurzfristigen Lösungen zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs, zusammen mit der Erneuerung der Flugzeugflotten mit sparsameren Maschinen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2023 10:26 ET (14:26 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.