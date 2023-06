BayWa baut eine 18 MW PV-Anlage auf das Logsitikzentrum der Metro in Marl. Eigentümer der Immobilie ist der Goodmann-Konzern. Die BayWa re realisiert für den Immobilienkonzern Goodmann eine PV-Aufdachanlage mit einer Leistung von 18 Megawatt (MW). Wie BayWa mitteilte, ist das eines der größten PV-Dachsysteme der Republik. Konkret werde das Unternehmen das Solarkraftwerk auf den beiden bestehenden Gebäuden des Goodman Marl Logistics Centres in Marl in Nordrhein-Westfalen errichten. Die zwei Dachflächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...