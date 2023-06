Wenn die Besorgnis über kriminelle Aktivitäten in Häfen zunimmt, könnte eine in Belgien entstandene Initiative das gesamte Hafensystem in die Verstärkung der Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung dieses Problems einbeziehen. Bildquelle: Shutterstock.com Wie SimFruit.cl berichtet, forderte die Belgische Regierung kürzlich bei einem Treffen der...

Den vollständigen Artikel lesen ...