Die Granatapfelsaison geht in ihre letzte Phase (sie endet Ende Juni) und obwohl die Menge weiterhin unter der vorherigen Saison liegt, konnte sich der Exportwert in den letzten Wochen erholen. Von Januar bis Mai dieses Jahres exportierte Peru 43.000 Tonnen frische Granatäpfel, was einem Rückgang von 10 % entspricht. Bildquelle: Shutterstock.com Der Gesamtwert betrug jedoch 87...

