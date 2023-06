Die Rezession ist in aller Munde, doch niemand weiß genau wann sie kommt und wie schlimm es wird. Nun macht J.P. Morgan eine düstere Prognose, offenbart gleichzeitig aber auch wie sich Anleger davor schützen können. Auch wenn aktuell breiter Optimismus an den Märkten herrscht, sind nicht alle von der Euphorie erfasst worden. So veröffentlichten die Marktstrategen von J.P. Morgan nun eine Studie zur aktuellen Wirtschaftslage, die wenig Gutes verspricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...