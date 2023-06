Die Qatar Investment Authority will für 4 Mrd Dollar einen Anteil an der Muttergesellschaft des NBA-Teams Washington Wizards übernehmen.Berlin - Während seit Monaten die Milliarden-Investitionen Saudi-Arabiens in den Weltsport für Schlagzeilen sorgen, steht der Staatsfonds von Katar vor dem erstmaligen Einstieg in den US-Profisport, mit dem er sein weltweites Sport-Investment vergrössern will. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur AP berichtet, erwirbt «Qatar Investment Authority» (QIA) im Rahmen eines 4,05...

