Der Schweizerische Fachverband für Solarenergie Swissolar meldet Wachstumszahlen für das Jahr 2022 und stellt ein neues Ausbildungsprogramm für Solarfachkräfte vor. Im Jahr 2022 wurden in der Schweiz erstmals neue PV-Anlagen mit 1 GW Spitzenleistung installiert. Das berichtet der Branchenverband Swissolar anlässlich seiner Generalversammlung in Biel. Das Wachstum des Solarmarkts in der Schweiz habe damit zum dritten Mal in Folge bei mehr als 40 Prozent gelegen. Für das laufende Jahr rechnet der ...

