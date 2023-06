Als ausgewiesener Experte in der Defence- und Sicherheitstechnologie und langjährige Führungspersönlichkeit bringt Cantoni eine breite Palette an Erfahrung mit.Bern - Die Elbit Systems Switzerland AG hat einen neuen CEO. Andreas Cantoni übernimmt die operative Gesamtverantwortung für die Ländereinheit. Der 55-jährige Zuger stösst per 1. August 2023 von Ti&m zu Elbit Systems Switzerland. Als ausgewiesener Experte in der Defence- und Sicherheitstechnologie und langjährige Führungspersönlichkeit bringt Cantoni eine breite Palette an Erfahrung mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...