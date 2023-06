Im vergangenen Jahr wurden so viele Anlagen gebaut und in Betrieb genommen wie nie zuvor.Biel - In der Schweiz gewinnt die Photovoltaik weiter an Gewicht: Im vergangenen Jahr wurden so viele Anlagen gebaut und in Betrieb genommen wie nie zuvor, wie der Fachverband der Solarbranche Swissolar am Freitag im Nachgang zur Generalversammlung mitteilte. Sonnenenergie wird im Schweizer Strommix immer wichtiger. Im Jahr 2022 wurde laut Swissolar hierzulande erstmals mehr als ein Gigawatt (GW)...

