in der vergangenen Ausgabe haben wir in der Überschrift für das Editorial festgestellt, dass es "Zeit für eine Pause" ist, und ganz ehrlich - angesichts der Temperaturen, die wir in den vergangenen Tagen verzeichnen konnten (oder mussten), hätte ich nichts gegen eine Pause einzuwenden gehabt. Stattdessen läuft der leider schon verstorbene Glenn Frey im Radio und singt "The Heat is on". Stimmt, drum sitz ich hier mit einem kalten Handtuch im Nacken und fasse das Marktgeschehen dieser Handelswoche für Sie zusammen. Denn auch da ging es heiß her - zwischen Rekordmarken und schweren Kurseinbrüchen nach diversen Gewinnwarnungen war in den zurückliegenden Sitzungen (fast) alles dabei. Aber der Reihen nach: ...

