Der jüngste Kursboom ist beeindruckend: Zum Jahresanfang waren die Papiere mit gut 124 Dollar noch auf den tiefsten Stand seit Juni 2021 gerutscht. Seitdem haben sie um rund 50 Prozent zugelegt.New York - Für den iPhone-Konzern Apple ist ein Börsenwert von drei Billionen US-Dollar in greifbare Nähe gerückt. Nach der Rally der vergangenen Wochen und Monate - am Vortag erreichte die Aktie bei gut 187 Dollar ein Rekordhoch - fehlen dem Tech-Konzern aus Cupertino in Kalifornien nur noch wenige Dollar zum Erreichen der Schwelle von drei Billionen Dollar. Knapp oberhalb von 190 Dollar wäre...

