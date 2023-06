München (ots) -Zugegeben - es gibt einfachere Turnier-Modi wie bei dieser Frauen Basketball-EM! Deshalb: Deutschland ist nach dem 42:67-Dämpfer gegen Spanien nicht ausgeschieden, spielt am Samstag in einer Art "Platzierungszwischenrunde" gegen Tschechien (ab 11.50 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport). Gewinnen die deutschen Frauen, spielen sie am Sonntag um Platz 5 und können dann an einem Olympia-Qualifikationsturnier teilnehmen. Für die DBB-Auswahl somit noch ausreichend Motivation, ein ohnehin starkes Turnier mit bislang nur 2 Niederlagen gegen die Titelfavoriten Frankreich und eben Spanien positiv zu beenden. Sagt auch die Kapitänin, Svenja Brunckhorst: "Hätte uns einer vor dem Turnier gesagt, dass wir um Platz 5 oder 6 für die Olympia-Qualifikation spielen und die Möglichkeit, hier noch unter den Top 8 zu sein, hätte ich alles sofort unterschrieben." Reizvoll sei vor allem die Olympia-Quali. Das Team werde gegen Tschechien "alles dafür geben, um die Chance zu haben." Schon jetzt glaubt Brunckhorst: "Wir haben gerade so einen kleinen Hype ausgelöst."Nachfolgend die Zusammenfassung und Clips zur Frauen-Basketball-EM. Weiter geht es am Samstag mit dem 1. Platzierungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Tschechien ab 11.50 Uhr. Ab 17.35 Uhr folgt Halbfinale 1 mit der Paarung Spanien gegen Ungarn, ab 20.35 Uhr Halbfinale 2 mit Belgien gegen Frankreich. Alle Spiele live und kostenlos bei MagentaSport. Das EM-Finale wird am Sonntag ab 19.50 Uhr gezeigt. Weitere Zeiten und Paarungen werden noch kommuniziert.Nachklapp Spanien und StimmenDie deutsche Trainerin Lisa Thomaidis hatte ihren Blick nach dem 42:67 gegen Spanien schon wieder nach vorne gerichtet: "Alles in allem sind wir noch in einer Lernphase auf diesem Level. Aber das ist der Weg, um besser zu werden gegen große Mannschaften. Für uns war es ein frustrierendes Spiel. Aber für uns ist diese Erfahrung ein Mehrwert."Der Link zum Beitrag zum Spiel gegen Spanien mit Stimmen: https://cloud.thinxpool.de/s/zD3YS68GjZdDYCc"Wir haben gerade so einen kleinen Hype ausgelöst"Svenja Brunckhorst, mit 31 Jahren und 75 Länderspielen die erfahrenste DBB-Akteurin, ist erstmal nur "unglaublich stolz, auf das, was wir hier geleistet haben." Denn: "Hätte uns einer vor dem Turnier gesagt, dass wir um Platz 5 oder 6 für die Olympia-Qualifikation spielen und die Möglichkeit, hier noch unter den Top 8 zu sein, hätte ich alles sofort unterschrieben." Reizvoll sei vor allem die Olympia-Quali. Das Team werde gegen Tschechien "alles dafür geben, um die Chance zu haben."Die Kapitänin findet mit Blick auf die Zukunft: "Wir haben eine Jugend, die einfach Spaß macht. Die einfach reinkommen und Gas geben. Die sich von Spiel zu Spiele gesteigert haben und hier eine Leichtigkeit reinbringen."Die seit 2 Monaten im Amt arbeitende Trainer Lisa Thomaidis beschreibt Svenja Brunckhorst "als ruhige, sehr positive Person. Sie holt uns immer wieder ab. Sie beruhigt, findet die richtigen Ansprachen. Ich hatte noch nie eine Trainerin, die mich so erreicht mit ihren Ansagen. Sie schafft es immer, uns allen zu sagen, was die Perspektive unserer Mannschaft ist."Ein Effekt dieses Turniers sei, so hofft Brunckhorst: "Wir haben gerade so einen kleinen Hype ausgelöst. Ich hoffe, dass die Mädchen endlich Vorbilder haben und sehen, was man erreichen kann. Nur so kann man Erfolg haben. Wenn die nächste Generation inspiriert wird."Der Link zum Interview: https://we.tl/t-Cbc0AIyMlgDie Basketball- EM der Frauen LIVE UND KOSTENLOS bei MagentaSport:Samstag, 24.06.2023 - erste Platzierungsrunde plus HalbfinalsAb 11.50 Uhr: Deutschland - TschechienHalbfinale 1 ab 17.35 Uhr: Spanien - UngarnHalbfinale 2 ab 19.50 Uhr: Belgien - FrankreichSonntag, 25.06.2023 - Finaltag Übertragung vorbehaltlich der deutschen QualifikationAb 14.05 Uhr: Spiel um Platz 5Ab 16.50 Uhr: Spiel um Platz 3Ab 19.50 Uhr: EM-FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5542216