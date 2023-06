In den vergangenen Monaten erlebte die Aktie von FREYR Battery eine wahre Achterbahnfahrt. Am Ende stand das Papier der Batteriefirma jedoch nicht besonders gut da: Auf Sicht von 12 Monaten verzeichnete der Titel zum US-Börsenschluss am 21. Juni einen Rückgang um 18,50% (Stand: 22.06.2023, 11:30 Uhr). FREYR Battery-Aktie: Kursverdopplung laut Analysten möglich Doch wie sieht die Zukunft für FREYR Battery aus? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...