Bei einem Tagesminus von 5,7 Prozent und einem Kurs von 9,64 Euro lag der Kurs der Commerzbank am Freitagabend gegen Handelsende, als es gleich zwei aktuelle Nachrichten gab. Eine war negativ: Die polnische mBank-Tochter muss weitere Risikovorsorge in Höhe von 342 Millionen Euro betreiben (DER AKTIONÄR berichtete).Anschließend gab es noch die Nachricht, dass die Commerzbank in zweieinhalb Wochen mal eben knapp ein Prozent des eigenen Grundkapitals zurückgekauft hat. Eine Premiere. 122 Millionen ...

