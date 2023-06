Berlin - Die Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, hat besorgt auf den Höhenflug der AfD in Umfragen und bei Kommunalwahlen reagiert. "Die Brandmauer gegen die Verfassungsfeinde der AfD darf nicht bröckeln", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Alle demokratischen Akteure trügen Verantwortung, "dass wir uns als Gesellschaft nicht spalten lassen". Die großen Herausforderungen unserer Zeit müssten alle gemeinsam angehen, appelliert Alabali-Radovan. "Deswegen ist es wichtig, dass wir die Debatte um das Jahrhundertthema Migration sachlich führen. Es geht um Respekt und darum, nicht plump in 'Die' und 'Wir' zu teilen."



Als Lösungsbeiträge nannte sie das Demokratiefördergesetz und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Ampelkoalition. Die AfD erreicht in Umfragen derzeit Höchstwerte. Im thüringischen Sonneberg könnte am Sonntag erstmals ein AfD-Politiker die Landratswahl gewinnen.

