Ziel ist es, bestehende Forderungen auf digitalem Weg zu lösen und dabei die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden möglichst positiv zu erhalten.Uster - Nach erfolgreicher Etablierung in zahlreichen europäischen Ländern, zuletzt auch in Schweden, möchte coeo das Inkasso nun auch in der Schweiz auf neue Beine stellen. Das Unternehmen rückt dabei die Zufriedenheit des Konsumenten in den Mittelpunkt. Ziel ist es, bestehende Forderungen auf digitalem Weg zu lösen und dabei die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden möglichst positiv zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...