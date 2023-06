Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: IPO Success Story: Der Weg von FACC an die Wiener Börse - mit CEO Robert Machtlinger [Recast] "IPO Success Stories" - gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der angesehensten und wichtigsten Unternehmer:innen Österreichs über den Weg ihrer Firmen an die Börse. In unserer neuen Ausgabe sprechen wir mit FACC CEO Robert Machtlinger. FACC ist ein Spin-off des österreichischen Skikonzerns Fischer, der 1981 erstmals an neuen Anwendungen der Faserverbundtechnologie forschte. 1989 wurde FACC ausgegliedert, und heute gehört das Unternehmen zu einem weltweit führenden Technologiekonzernen der Aerospace-Industrie. Der heutige CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...