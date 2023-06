München (ots) -Es war sicher einer spannendsten Basketball-Krimis des Jahres: Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft besiegt mit viel Kampf und Überzeugung nach Verlängerung Tschechien mit 71:69, schafft sensationell die Teilnahme an der Olympia-Quali und trifft heute auf Serbien im Spiel um Platz 5 dieser EM - live und kostenlos ab 14.05 Uhr bei MagentaSport, das auch das Finale zwischen Spanien und Belgien ab 19.50 Uhr überträgt. Der deutsche Erfolg, der größte seit dem Gewinn der Bronze-Medaille vor 26 Jahren, ist auch ein Verdienst der neuen Trainerin Lisa Thomaidis. Von null in Europas Top6 in nur einem Monat. "Das fühlt sich toll an und war eigentlich so nicht vorhersehbar. Das ist unglaublich", sagt Thomaidis, die als Basis für die deutsche Entwicklung einen extremen Zusammenhalt und Lernbereitschaft der Mannschaft sieht: "Ich bin so beeindruckt vom Team, sie sind so offen für alles. Fürs Coaching, für neue Ideen. Es ist eine wundervolle Gruppe von Frauen."Der nächste Schritt sei, darauf "aufzubauen, was wir hier geschafft haben. Das ein Traum. Sie erhalten hoffentlich die Anerkennung und Aufmerksamkeit in der Basketball-Community, ebenso in der Sport-Community in Deutschland." Der Link zum kompletten Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/ExxWoDDsZtkCoWwNachfolgend die Zusammenfassung und Clips zum gestrigen Krimi gegen Tschechien bei der Frauen-Basketball-EM. Weiter geht es heute mit dem Spiel um Platz 5, Deutschland gegen Serbien ab 14.05 Uhr, mit Michael Körner und Romy Bär. Das Spiel um Platz 3 läuft ab 16.50 Uhr. Das Finale Spanien gegen Belgien ab 19.50 Uhr. Alle Spiele live und kostenlos bei MagentaSport.Hier gibt's nochmal den Krimi: Was. Für. Ein. Drama - Es steht 61:63 gegen Deutschland. Es sind nur noch Sekunden zu spielen. Deutschland vergibt mehrere Chancen auf den Ausgleich. Dann jubelt Tschechien. Das Spiel ist vorbei. Doch die Schiedsrichter schauen sich die letzte Szene nochmal an. Es gibt tatsächlich Ballbesitz für Deutschland mit 0,4 (!) Sekunden auf der Uhr. Deutschland erzielt dann auch den Ausgleich, der Treffer zählt. Leonie Fiebich wirft Deutschland in die Verlängerung! "Das war der größte Wurf, den ich in meiner Karriere getroffen habe", verrät Fiebich. In der Verlängerung gibt Tschechien Gas, führt zeitweise mit sechs Punkten. Doch Deutschland holt das wieder auf - 1,6 Sekunden gibt es beim Stand von 69:69 zwei Freiwürfe für Deutschland. Wieder Fiebich und der letzte Wurf der Tschechinnen sitzt nicht. Deutschland gewinnt mit 71:69, steht im Spiel um Platz 5 und hat sich für das Olympia-Qualifikationsturnier qualifiziert. "Ich kriege da totale Gänsehaut. Olympia ist für jeden Athlet das Ziel", freut sich Emily Bessoir. Die letzte Spiel-Minute, die sich dann eine ganze Weile zog, mit den vergebenen Chancen, dem Videobeweis, dem Ausgleich und den Emotionen im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bmxLMGhGcTNkWlh4VkY0ak9xNzF5N3lqb1lRRFJuL1RVODFxU0lGS0s1MD0=Krimi-Teil 2: Die Aufholjagd in der Verlängerung und die Freiwürfe im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VDdRUkkyM0NwdXJhQTFTMTh4bXZWcHg4eXJCV015ZXl4ajNPdmRuZDFWdz0=Krimi Teil 3: Der letzte vergebene Wurf der Tschechinnen und die anschließenden Emotionen im Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TzlPM1E0Wis1QlhHamVDVEtDVlR1UUtkc25HWU9lUERWRzNpNVlIRzBzWT0="Der größte Wurf in meiner Karriere"Leonie Fiebich, Deutschland, erzielte den Ausgleich und verwandelte den Freiwurf kurz vor Schluss der Verlängerung: "Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Wir hätten niemals gedacht, dass wir um den 5. Platz spielen und uns für das Olympia-Qualifikations-Turnier qualifizieren. Ich habe nichts als Emotionen gerade. Ich habe gar keine Worte. Ich freue mich einfach wahnsinnig." Über ihren Wurf zum Ausgleich vor der Verlängerung: "Das war geplant. Ich war überrascht, dass ich so frei war. Das war der größte Wurf, den ich in meiner Karriere getroffen habe."Emily Bessoir, Deutschland: "Es war total wild. So etwas sieht man eigentlich nur in Filmen oder historischen Momenten. Dass wir das geschafft haben, ist einzigartig. Ich finde auch, dass wir das als Team richtig verdient haben. Den Zusammenhalt und die Team-Chemie, die wir haben. Wir haben auch mit 0,4 Sekunden Zeit an uns geglaubt. Wir wussten, dass wir nichts zu verlieren hatten. Dass Leo den dann gemacht hat - Wahnsinn." Über die Tatsache, dass Deutschland bei der Olympia-Quali dabei ist: "Ich kriege da totale Gänsehaut. Olympia ist für jeden Athlet das Ziel."Der Link zu beiden Interviews: https://cloud.thinxpool.de/s/Pfw7kBNBq2tR7PXDie Basketball- EM der Frauen LIVE UND KOSTENLOS bei MagentaSport:Sonntag, 25.06.2023Ab 14.05 Uhr: Spiel um Platz 5 Deutschland - SerbienAb 16.50 Uhr: Spiel um Platz 3: Ungarn - FrankreichAb 19.50 Uhr: EM-Finale Spanien - Belgien