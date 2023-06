Der 75-jährige Zeltner soll als neuer SRK-Präsident nach sechs turbulenten Monaten das Vertrauen in der Organisation wieder herstellen.Bern - Der neue Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) heisst Thomas Zeltner. Der 75-jährige ehemalige BAG-Direktor soll nach sechs turbulenten Monaten das Vertrauen in der Organisation wieder herstellen. Er wurde am Samstag praktisch einstimmig von den Delegierten zum Nachfolger von Barbara Schmid-Federer gewählt. Der Rotkreuzrat habe nach dem Rücktritt von Schmid-Federer das Präsidium...

