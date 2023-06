Berlin - Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) blickt mit Optimismus auf die diesjährige Freibadsaison. "Unsere jährliche Freibadbefragung hat für die Saison 2022 ergeben, dass die Deutschen das Freibad nach der Corona-Zeit wiederentdeckt haben", sagte Präsident Fritz Schramma dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



So hätten sich die Besuchszahlen im vergangenen Jahr verglichen zur Saison 2021 "mehr als verdoppelt". Dennoch sei der Schnitt noch gut elf Prozent geringer ausgefallen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Schramma ist dennoch von einer Fortsetzung des Positivtrends überzeugt: "Für die Saison 2023 rechnen wir mit einem erneuten Anstieg der Besuchszahlen", er schränkte jedoch ein, dass diese "natürlich auch immer stark vom Wetter abhängig sind". Angesichts von Gewalteskalationen berichtete der Geschäftsführer des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW), Martin Hildebrandt, derweil von einer deutlich gestiegenen Nachfrage: "Die Anzahl der in Schwimmbädern eingesetzten Sicherheitsmitarbeiter ist gerade in den letzten Jahren stark angestiegen", sagte er dem RND. Konkrete Zahlen würden von dem Verband nicht erhoben, aber "die Steigerung der Nachfrage besteht bereits mindestens seit 2019".

