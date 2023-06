Für die aktuell rund 340 Spargel-Betriebe in Niedersachsen geht eine arbeitsreiche Saison zu Ende, wenn am Johannistag (24. Juni) das Spargelstechen traditionell eingestellt wird. Durch das kalte Frühjahr mit relativ wenigen Sonnenstunden sei die Ernte dieses Jahr relativ spät in Gang gekommen, teilte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) am Freitag in Oldenburg mit....

